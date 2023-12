Non approvata la proroga del Decreto Crescita. Furlani disse: "Senza il Decreto Crescita sarebbe la distruzione del calcio italiano"

La proroga del Decreto Crescita, richiesta dai club di Serie A, non è stata approvata dal Governo. Le agevolazioni, dunque, dal 31 dicembre termineranno. Lo riporta l'ANSA.

Così Giorgio Furlani, ad del Milan, aveva affermato all'evento DLA Piper Sport Forum presso lo stadio di San Siro a Milano proprio sull'importanza del Decreto Crescita: "I risultati sportivi portano ricavi, ma salta tutto se venisse tolto il Decreto Crescita; senza il decreto sarebbe la distruzione del calcio italiano. Da quando c'è il Decreto Crescita ci siamo trovati a fare grandi risultati in Europa come calcio italiano, perché noi siamo business di talento: siamo sotto altri mercati a livello economico, siamo in un contesto difficile...

Ma guardiamo: è impossibile fare un progetto stadio, ci sono limiti su extra-comunitari, contratti più corti... L'unica leva che ci rende competitivi con gli altri campionati europei è il Decreto Crescita".