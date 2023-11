Non solo Camarda: ecco tutti i Primavera convocati per Milan-Fiorentina

vedi letture

Non solo Francesco Camarda, che con i suoi 15 anni è quello che desta più curiosità, ma ci sono altri Primavera convocati da Mister Pioli per Milan-Fiorentina di Serie A di questa sera. Il tecnico rossonero è stato costretto ad attingere dalla rosa di Abate per far fronte all'emergenza infortuni che ormai va avanti da qualche settimana: sono indisponibili infatti Sportiello, Caldara, Kalulu, Pellegrino, Bennacer, Leao, Okafor e Giroud.

Oltre al giovane attaccante, che ha scelta la maglia numero 73, in panchina per la sfida contro i Viola di Italiano ci saranno anche Lapo Nava, portiere, Jan-Carlo Simic, difensore, e Chaka Traore, esterno offensivo. Nessuno di loro finora ha giocato in Serie A con la prima squadra del Milan.