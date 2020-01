Nonna Adelina, a 84 anni la prima volta a San Siro, la speciale sorpresa del Milan

Una speciale sorpresa per una speciale tifosa: nonna Adelina. 84 anni, classe 1936, per la prima volta a San Siro nella mozzafiatante gara contro l'Udinese, così la società rossonera ha deciso di riservarle una speciale sorpresa, un incontro con tutta la squadra dopo la bella vittoria. Ecco il video.

A special surprise for a Rossonero grandmother: an unforgettable #MilanUdinese ❤

Una sorpresa speciale per una grande nonna rossonera: la sua indimenticabile giornata a San Siro ❤#SempreMilan pic.twitter.com/D56rhgRHsB