Nonostante tutto, il tifo rossonero risponde ancora presente: San Siro sold out per Milan-Roma

Il Milan è pronto a tornare in campo questa sera a San Siro alle 20.45: di fronte, per l'ultima gara del 2024 e la penultima del girone di andata del campionato, i rossoneri si ritroveranno la Roma che sta vivendo una stagione complicatissima e naviga nei bassifondi della classifica di Serie A.

Nonostante il clima non roseo in casa rossonero, con i tifosi che hanno contestato la società nel post Milan-Genoa e a Verona, come appreso da MilanNews.it, anche domenica sera San Siro farà registrare il tutto esaurito per il big match con i giallorossi: escluso dal conteggio il settore dedicato ai tifosi della Roma.