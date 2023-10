Norrköping, Roback è tornato al centro d'allenamento: era sparito da 14 giorni

Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Emil Roback, calciatore classe 2003 del Norrköping in prestito dal Milan, dopo la preoccupazione per la sua scomparsa negli ultimi 14 giorni, è tornato al centro di allenamento.