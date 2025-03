Novanta minuti per Pulisic e Musah nel flop degli Stati Uniti contro Panama

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Nella notte italiana, a Los Angeles, si sono giocate le due semifinali della Concacaf Nations League. Nella prima delle due sfide i favoriti Stati Uniti, vincitori di tutte e tre le edizioni precedenti della competizione, hanno clamorosamente perso contro Panama per 1-0. Eliminati dunque i rossoneri Christian Pulisic e Yunus Musah, in campo da titolari per 90 minuti: per Captain America anche un cartellino giallo nel finale. A decidere la sfida la rete-beffa nel recupero di Waterman che poi si è lasciato andare a una curiosa esultanza, andando ad abbracciare l'ex stella Thierry Henry, seduto a bordocampo con la troupe televisiva per cui è opinionista. Ora i due milanisti dovranno affrontare la finale per il 3/4° posto, domenica 23 marzo alle 23 italiane.