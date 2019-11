Novellino a Tmw: "Ibra ideale per il Milan. Lo prenderei per 18 mesi"

Ibra e il Milan: i rossoneri provano ad accelerare per il grande ritorno dello svedese. "Sarebbe l'ideale, l'uomo giusto per la squadra di Pioli alla ricerca dei gol", dice a TMW Walter Novellino, ex milanista. "Ha personalità, sa trascinare i compagni, sarebbe la ciliegina su una torta ancora da completare".

Lo prenderebbe per sei mesi o anche per diciotto?

"Lo prenderei anche per l'anno prossimo. E'vero che ha 38 anni ma l'età non conta. ha un grande spirito, l'ho visto nelle partite della MLS, ha voglia e carica. E' da prendere subito".