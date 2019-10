Novellino: "Giampaolo? Di solito si manda via per mancanza di risultati"

Walter Novellino, noto allenatore ed ex giocatore del Milan, ha detto la sua sui temi più attuali del calcio italiano ai microfoni di TMW Radio, parlando di Marco Giampaolo: "Di solito si manda via (l'allenatore, ndr) per mancanza di risultati. Lui lo ha fatto nell'ultima giornata. Non ha fatto vedere il suo lavoro, però serve pazienza, soprattutto quando si cambia molto. Gli si doveva permettere di lavorare, aveva delle difficoltà Giampaolo."