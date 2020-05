Novellino: "Milan? Al momento non ho visto alcun progetto"

Durante il programma “Taca La Marca”, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Walter Novellino, il quale si è soffermato sullo stato di crisi del calcio e su tanti altri temi, ecco quanto raccolto:

Milan: "Al momento non ho visto alcun progetto. La nuova società vuole cambiare, Maldini ha dignità e sa come comportarsi, bisogna mostrare rispetto nei suoi confronti e non pensare ad altri dirigenti".

Aneddoto con Gattuso: "Rino proveniva da un club calabrese e a Perugia come allenatore delle giovanili andavo a parlare con i suoi insegnanti. Fin da piccolo mostrava grande carattere ed onestà, ha sempre avuto voglia di arrivare in alto. Si sta comportando molto bene anche a Napoli".