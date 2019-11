Novembre, il mese dei big match

Un mese importante e decisamente tosto. Il calendario di Serie A metterà i rossoneri dinnanzi a tre sfide di assoluto prestigio e ad alto coefficiente di difficoltà: prima la Lazio, poi la Juventus e per chiudere il Napoli. Delle partite, intervallate dalla terza sosta per le nazionali, che diranno molto rispetto alle certezze acquisite e alle ambizioni dei rossoneri in questa prima parte di stagione. Nove punti in palio ma con un peso specifico maggiore per la classifica e soprattutto per l'umore di tutto il gruppo.

IL PROGRAMMA DI NOVEMBRE

Domenica 3 novembre, ore 20.45: Milan-Lazio.

Domenica 10 novembre, ore 20.45: Juventus-Milan.

Sabato 23 novembre, ore 18.00: Milan-Napoli.

FEMMINILE E PRIMAVERA

Quattro impegni per le ragazze di Mister Ganz, che dopo aver battuto il Tavagnacco al Brianteo torneranno in campo in questo weekend contro la Fiorentina a Firenze. Poi sabato 16 il big match casalingo contro la Juventus, sabato 23 il Sassuolo ancora in casa e sabato 30 la trasferta toscana contro la Florentia San Gimignano.

Quattro gare in programma a novembre anche per la Primavera di Mister Giunti, intenzionata ad agguantare la testa della classifica: in ordine, i rossoneri affronteranno la SPAL sabato 2, la capolista Hellas Verona sabato 9, il Brescia sabato 23 dopo la pausa e la Virtus Entella sabato 30.