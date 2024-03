Nuova Champions League: la UEFA ha svelato i dettagli dei premi che verranno distribuiti alle partecipanti

La UEFA ha svelato i dettagli dei premi che verranno distributi alle 36 partecipanti della prossima Champions League. Stando infatti a quanto riportato da Calcio & Finanza, il nuovo format consentirà alla UEFA di distribuire oltre 2,4 miliardi di euro ai club tramite meccanismi di distribuzione rivoluzionati, in particolare per quanto riguarda i bonus legati ai risultati e la sezione relativa a market pool e ranking storico (le due fonti di ricavo sono state accorpate in un pilastro unico, denominato “value”).

A pesare sui bilanci dei club ci saranno non solo vittorie e pareggi, che fra le altre cose varranno anche di meno, ma anche il posizionamento nella classifica finale del girone unico. Stando infatti a quanto si può leggere nel nuovo regolamento UEFA, "è previsto un nuovo bonus legato alla classifica della prima fase: ogni club riceverà una somma basata sulla sua classifica finale nel girone. L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota sarà di 275mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceverà una quota (275mila euro)". Chi arriverà prima riceverà 36 quote, compresa la sua, che gli permetterà di guadagnare in totale 9,9 milioni di euro.

Arrivare primo o ultimo porta con sé una differenza di 10 milioni di euro, considerato il fatto che a questi introiti ci sono da aggiungere anche gli 11 milioni di euro per la qualificazione agli ottavi di finale ed un solo milione invece per i playoff.

NUOVA CHAMPIONS LEAGUE: TUTTI I PREMI IN BASE ALLE POSIZIONI IN CLASSIFICA

1 CLASSIFICATA;. 9,9 milioni di euro

2. ⁠9,63 milioni di euro

3. ⁠9,35 milioni di euro

4. ⁠9,08 milioni di euro

5. ⁠8,8 milioni di euro

6. ⁠8,53 milioni di euro

7. ⁠8,25 milioni di euro

8. ⁠7,98 milioni di euro

9. ⁠7,7 milioni di euro

10. ⁠7,43 milioni di euro

11. ⁠7,15 milioni di euro

12. ⁠6,88 milioni di euro

13. ⁠6,6 milioni di euro

14. ⁠6,33 milioni di euro

15. ⁠6,05 milioni di euro

16. ⁠5,78 milioni di euro

17. ⁠5,5 milioni di euro

18. ⁠5,23 milioni di euro

19. ⁠4,95 milioni di euro

20. ⁠4,68 milioni di euro

21. ⁠4,4 milioni di euro

22. ⁠4,13 milioni di euro

23. ⁠3,85 milioni di euro

24. ⁠3,58 milioni di euro

25. ⁠3,3 milioni di euro

26. ⁠3,03 milioni di euro

27. ⁠2,75 milioni di euro

28. ⁠2,48 milioni di euro

29. ⁠2,2 milioni di euro

30. ⁠1,93 milioni di euro

31. ⁠1,65 milioni di euro

32. ⁠1,38 milioni di euro

33. ⁠1,1 milioni di euro

34. ⁠825mila euro

35. ⁠550mila euro

36. ⁠275mila euro