Nuovo allenatore? Serafini: "Serve un nome solido: non avrei dubbi su Conte"

Come ogni settimana, il giornalista milanista Luca Serafini ha commentato il momento del Milan con un pezzo sul sito web di Filippo Galli, il blog La complessità del Calcio. Nel suo articolo Serafini analizza la situazione legata all'erede di Stefano Pioli: "Ora si legge una ridda di candidati alla successione di Pioli. La società deve avere coraggio, ma anche un pizzico di cinismo: alla piazza serve un nome solido, un uomo temprato, un professionista certificato. Bisogna placare l’ira della piazza, riguadagnare crediti e credibilità, ripartire con un progetto vincente e non provvisiorio. Tanto meno sperimentale".

Poi Serafini ha aggiunto ancora sul nuovo allenatore: "Personalmente non avrei dubbi su Conte, accentratore o no: è disposto a rivedere il suo ingaggio e non imporrebbe questo o quel giocatore, ma traccerebbe l’identikit della bisogna di concerto con la dirigenza. L’allenatore del Milan non può essere una scommessa, un prospetto, un azzardo, ma una figura ingombrante, risoluta: questo aspetto non deve in alcun modo condizionare una scelta così delicata, decisiva, perché non si sta ingaggiando il tecnico del futuro, ma quello del presente".