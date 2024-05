Galtier: "Milan? Un fatto che mi lusinga, ma non ho parlato con i dirigenti. E poi non hanno già preso Lopetegui?"

Tra i nomi che in queste settimane sono stati accostati alla panchina del Milan per il post-Pioli c'è anche quello di Christophe Galtier, ex tecnico del PSG che ora l'Al Duhail in Qatar. In una lunga intervista rilasciata all'Equipe, il francese ha commentato anche queste voci sull'interesse del Diavolo: "Un fatto che mi lusinga, anche se non ho parlato con i dirigenti. Ma mi sembra di capire che abbiano scelto Lopetegui” riporta gazzetta.it.

In realtà nella scorse ore è saltato definitivamente l'arrivo sulla panchina del Milan di Julen Lopetegui dopo la dura reazione dei tifosi milanisti. Al momento in pole per prendere il posto di Stefano Pioli sembra esserci Sergio Conceiçao che però prima deve lasciare il Porto con cui ha un contratto fino al 2028.