Dove vedere Milan-Genoa in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

Siamo entrati nel mese di maggio, l'ultimo della stagione rossonera. Al Diavolo mancano quattro partite per concludere il campionato e preservare il secondo posto che vorrebbe dire qualificazione alla Supercoppa Italiana. La prima gara dell'ultimo filotto si giocherà domani, domenica, alle 18 a San Siro, davanti a una Curva Sud che sarà in sciopero in segno di protesta (LEGGI QUI). A sfidare la squadra di Stefano Pioli sarà il Genoa allenato dall'ex attaccante del Milan Alberto Gilardino: il Grifone è già aritmeticamente salvo e sulla carta potrebbe ottenere ancora un posto in Europa.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: domenica 5 maggio 2024

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it