Nuovo direttore sportivo Milan: per il CorSera i rossoneri faranno un tentativo in extremis per Berta

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. La novità delle ultime ore, riportata questa mattina dal Corriere della Sera, è che il club di via Aldo Rossi proverà a fare un tentativo per Andrea Berta, che è il candidato preferito. L'ex Atletico Madrid è in trattativa avanzata con l'Arsenal, ma non ha ancora firmato. I rossoneri si sono però mossi tardi e quindi partono indietro. Per questo motivo, in pole c'è Igli Tare, in corsa anche Fabio Paratici.

Prima del match di domenica scorsa contro la Lazio a San Siro, l'ad Giorgio Furlani ha dichiarato a DAZN sul nuovo direttore sportivo del Diavolo: "Come detto noi dobbiamo migliorare di tanto i nostri risultati sportivi. Se ci sono figure che possiamo portare nel club che ci aiuteranno a raggiungere i risultati che vogliamo ottenere le consideriamo. In questo momento non è stata presa nessuna decisione su questo profilo".