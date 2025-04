Nuovo ds Milan: l'ad Furlani intende prendersi tutto il tempo prima della scelta definitiva

In casa rossonero prosegue la telenovela del nuovo direttore sportivo che si è arricchita di una nuova puntata: a Pasquetta, infatti, c'è stato un incontro tra Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, e Fabio Paratici, ma nonostante questo faccia a faccia il futuro dell'ex Juventus non sarà al Milan in quanto è destinato a tornare al Tottenham.

Lo riferisce il Corriere della Sera che aggiunge poi che in corsa per il ruolo di nuovo ds del Diavolo restano due nomi forti: Igli Tare, che è libero e quindi potrebbe iniziare subito a lavorare per il club rossonero, e Tony D'Amico, il quale andrebbe prima liberato dal contratto che lo lega all'Atalanta fino al 2027. La scelta finale spetterà all'ad Giorgio Furlani che però intende prendersi tutto il tempo.