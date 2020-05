Nuovo San Siro: Comune apre sull’aumento delle volumetrie 

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulla trattativa tra Milan, Inter e il Comune di Milano per la costruzione del nuovo San Siro. Le recenti dichiarazioni del sindaco Sala - si legge - hanno delineato l’apertura verso un aumento delle volumetrie commerciali, incremento considerato indispensabile dai due club per giustificare l’investimento da 1.2 miliardi. Il Comune ritiene di potersi spingere fino alla soglia di 0.50 - quindi con un salto in avanti rispetto al limite di 0.35 contenuto nel piano del governo del territorio di Milano - ma secondo Inter e Milan questa concessione non basterebbe ancora. Si continua a trattare, ma c’è ottimismo.