Nuovo San Siro, il 24 settembre la presentazione dei due progetti in gara

Arriva la data della presentazione dei due progetti ancora in corsa per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro. Il sipario si alzerà, secondo quanto riportato da Tuttosport, martedì 24 settembre per un evento che vedrà giocarsi fino all'ultimo l'assegnazione del progetto gli americani di Populous e gli italiani di Progetto CMR, già ideatori del nuovo impianto di Cagliari. Successivamente prenderà il via la fase di confronto pubblico fra istituzioni e cittadinanza.