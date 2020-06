Nuovo San Siro, l'assessore Maran frena: "Volumetrie? Così è impossibile"

Il progetto stadio va avanti, ma resta un grande nodo da sciogliere: quello delle volumetrie. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sulla questione si è espresso nuovamente l’assessore all’Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran: "Al netto di alcune macro criticità che abbiamo - ha dichiarato - se l’indice edificatorio proposto resta questo è impossibile avere un giudizio positivo della giunta. La richiesta di volumetrie delle società continua a non convincerci perché di fatto sono state raddoppiate". La strada, dunque, è ancora in salita.