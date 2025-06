Nuovo San Siro, Sala: "L’ambizione è realizzare un nuovo impianto per gli Europei del 2032"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa nella quale ha parlato di vari temi, tra cui anche il futuro di San Siro e il nuovo stadio che Milan e Inter vorrebbero costruire insieme. Questo il pensiero del primo cittadino milanese: "Dove giocheranno Inter e Milan fra dieci anni? In un nuovo stadio nell’area di San Siro. La cosa importante è che la Serie A non vada in un altro Comune. Stiamo facendo una corsa per cedere il vecchio San Siro e le aree limitrofe entro quest’estate. L’ambizione è realizzare un nuovo impianto per gli Europei del 2032".

Nelle scorse settimane, Sala aveva parlato così a Italpress del progetto di Milan e Inter: "Io penso che il progetto definitivo di San Siro arriverà dopo l’atto di vendita, anche perché stiamo ancora discutendo, per esempio, e il fatto non è irrilevante, sulla localizzazione dell’impianto. Le squadre avrebbero previsto una localizzazione rispetto alla quale, come sappiamo, il Consiglio comunale ha consigliato un ripensamento per allontanarle dalle case, quindi si sta lavorando. Per noi è fondamentale averlo adesso, ma è fondamentale anche avere delle garanzie rispetto a quello che ha detto il Consiglio Comunale. Per esempio sulla capienza, per garantire prezzi accessibili ai tifosi servono almeno 70mila posti”.