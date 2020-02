Nuovo San Siro, Tasca (assessore Sport): "Club hanno capito le nostre ragioni"

La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni dell’assessore al Bilancio del Comune di Milano, Roberto Tasca, dopo l’incontro avvenuto ieri con i tecnici di Milan e Inter per discutere del nuovo stadio: "Abbiamo chiesto di pagare il diritto di superficie da subito - ha affermato - e le squadre hanno capito le nostre ragioni. Abbiamo trovato una corrispondenza di visioni, le squadre hanno capito il tema dei 100 milioni: il Comune ha un valore patrimoniale che è di 100 milioni per la proprietà del Meazza, che diventano 90 in caso di diritto di superficie, un valore che oggi noi dobbiamo trovare ripreso all’interno del piano economico e finanziario". Per quanto riguarda la gestione del futuro impianto, invece, è ancora tutto da stabilire: "È un progetto completamente diverso da un abbattimento, sicuramente costa di più e bisogna capire che cosa ci sarà nella cittadella dello sport".