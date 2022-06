Nuovo stadio, Antontello: "Chiediamo di accelerare i tempi, al di là della location è importante l'esecuzione del progetto"

MilanNews.it

L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello, intervistato da Sky, ha parlato così del progetto stadio con il Milan: "Inter e Milan stanno lavorando per predisporre la documentazione integrativa al fascicolo che verrà depositato per permettere il dibattito pubblico, nelle prossime settimane avremo incontri ufficiali. I consulenti intanto sono al lavoro per il dossier. Ci sono aspetti formali da seguire, ci auguriamo che questa fase possa concludersi non più tardi di fine novembre. Noi chiediamo di accelerare i tempi: al di là della location è importante l'esecuzione del progetto stadio".