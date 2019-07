Nuovo stadio: ecco i prossimi passi di Milan e Inter

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina i prossimi passi di Milan e Inter per la costruzione del nuovo stadio: dopo la presentazione del masterplan e le risposte del Comune di Milano, le due società faranno infatti un bando tra i migliori studi di architettura mondiali specializzati nella costruzione di arene sportive ed entro la fine del 2019 porteranno a Palazzo Marino il progetto definitivo. Servirà poi un anno per avere tutte le autorizzazioni, mentre la posta della della prima pietra dovrebbe avvenire nel 2021. La prima partita potrebbe invece giocarsi nella stagione 2024-2025, quindi in tempo per poter sfruttare lo stadio per la cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026.