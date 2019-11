Nuovo stadio, la Gazzetta titola: "Modello inglese"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così in merito al nuovo stadio di Milan e Inter: "Modello inglese. La lezione del Tottenham, un gioiello nato in 4 anni". In Inghilterra, dal 1990 in poi, sono stati ristrutturati o costruiti tanti nuovi impianti: uno degli ultimi in ordine di tempo è stato quello del Tottenham, che è stato edificato in una zona poco nobile con l'obiettivo anche di riqualificarla.