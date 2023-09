Nuovo stadio Milan: nella proposta a San Donato aumenta anche lo spazio dedicato al verde fruibile

Nella giornata odierna è stato fatto un importante passo formale per quanto riguarda la costruzione del nuovo stadio di proprietà. Il Milan ha presentato al Comune di San Donato Milanese una proposta di Variante Urbanistica per l’area denominata “San Francesco”. All'interno del comunicato diramato dal Club (qui l'integrale) c'è un'importante specifica per quanto riguarda l'area di verde fruibile prevista dal progetto.

"A livello di volumetrie complessive, a fronte dei 108mila m2 SL previsti dal P.I.I. approvato nel 2021, la richiesta di variante consentirebbe di realizzare sugli stessi 108mila m2 SL un’area a forte e preminente vocazione sportiva, con un mix multifunzionale di strutture e servizi inserito in un contesto di 235mila m2 di verde fruibile, rispetto ai circa 80mila m2 della precedente proposta.

Il progetto intende posizionarsi come il più sostenibile d’Italia e tra i più sostenibili d’Europa, attraverso l’ottenimento della certificazione LEED Gold, l’utilizzo di soluzioni ad alto risparmio energetico e di generazione di energia rinnovabile, ma anche all’implementazione di sistemi per il recupero delle acque. Sarà altresì un riferimento per accessibilità – assicurando ai suoi tifosi con disabilità la possibilità di assistere ai match in sicurezza e da ogni settore".