Nuovo stadio, Repubblica: "Con il sì al progetto sale il prezzo del Milan"

Per ora Elliott continua a ribadire che continuerà a guidare il Milan per un periodo non breve e non inferiore ai 4 anni, ma, secondo Repubblica, il primo sì del Consiglio Comunale al progetto del nuovo stadio ha già un effetto collaterale: solo con la concessione per il nuovo San Siro, infatti, la cifra per la futura vendita del club di via Aldo Rossi si innalzerebbe di almeno 200 milioni di euro, dai 526 stimati da Forbes. Una cifra che resta comunque lontana dalla richiesta vicina al miliardo di euro ventilata in estate, quando venne attribuita al gruppo francese del lusso di Bernard Arnault l’intenzione di acquistare la società milanista.