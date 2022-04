Nuovo stadio: si partirà, che sia a San Siro o altrove. Il Milan lancia l'ultimatum

Tra la lotta Scudetto e le trattative per la cessione del club, il Milan non dimentica e, anzi, continua a perseguire con tanta pazienza e forza di volontà la questione nuovo stadio. Nonostante il progetto sia stato avanzato più di 1000 giorni fa, sono ben note le difficoltà che si stanno avendo nell'avere tutti i consensi necessari dal Comune di Milano, tanto che...

Dibattito pubblico

...Tanto che non è assolutamente da escludere l'addio al nuovo San Siro per la costruzione del nuovo impianto in un'altra zona dell'hinterland milanese: "Non stiamo pensando - ha specificato Paolo Scaroni all'evento organizzato da IlFoglio - di andare a 50 km da Milano, sarebbe una zona che i milanesi considerano parte della loro città. Ogni giorno che passa l'ipotesi diventa sempre più realistica. Dopo 1000 giorni, dopo aver rinunciato alle volumetrie che ci concedeva la legge sugli stadi, siamo disposti a fare anche il dibattito pubblico. Mi auguro che dopo il dibattito smetti di essere il progetto di Milan e Inter e diventi un progetto della città di Milano. Il Comune deve volere fortemente questo progetto e lo deve volere in tempi rapidi. Mi auguro che il dibattito pubblico sia l'ultimo step. Appena avremo il progetto esecutivo approvato noi partiamo. Che sia a San Siro o altrove".



Nuova proprietà

Il possibile arrivo della nuova proprietà al timone del Milan "non cambierebbe nulla, anzi una nuova proprietà che garantisce una presenza per molti anni può solo facilitare le cose", ha spiegato il sindaco Sala, così come potrebbe non cambiare l'intenzione di costruire un nuovo stadio assieme all'Inter. "Indipendentemente da chi sarà il nuovo proprietario del Milan l'idea è sempre lo stessa: serve un nuovo impianto". Il Milan attenderà fino all'inizio dell'estate, poi prenderà una decisione che, a questo punto, potrebbe prendere qualsiasi direzione.