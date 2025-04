Oggi alle 23:59 scadrà il bando pubblico per le manifestazioni di interesse per la vendita di San Siro

Marco Pasotto, giornalista, ha approfondito su La Gazzetta dello Sport la questione relativa al nuovo stadio di Milan e Inter: "Trentasette giorni dopo, per Milan e Inter è nuovamente ora di prestare molta attenzione ai lavori in corso - burocratici, s'intende - per il nuovo stadio. Scadrà infatti alle 23.59 di oggi, mercoledì 30 aprile, il bando pubblico lanciato lo scorso 24 marzo dal Comune di Milano per verificare "la raccolta di manifestazioni di interesse relative alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti" allo scopo di verificare "l'esistenza di eventuali proposte migliorative rispetto alla proposta presentata da Inter e Milan lo scorso 11 marzo, per la rigenerazione dell'ambito San Siro, la costruzione di un nuovo stadio, la rifunzionalizzazione dell'attuale impianto e lo sviluppo di uno scenario di riqualificazione".

Da Palazzo Marino comprensibilmente non filtra nulla e l'esito del bando sarà ufficializzato soltanto da domani in avanti, ma è immaginabile che i due club non si attendano la comparsa di un altro player interessato all'acquisizione dell'area (ci sono state polemiche per la finestra temporale del bando, ritenuta troppo esigua), valutata 197 milioni dall'Agenzia delle Entrate. Nulla comunque è escludibile a priori fino a quando non arriverà l'ufficialità".