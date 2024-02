Oggi chiude il calciomercato in Serie A: deadline fissata alle 20

In Italia la deadline del mercato è fissata per giovedi 1° febbraio alle 20.00 e il Milan sembrerebbe ancora alla ricerca di un innesto last minute, ma le possibilità, a 24 ore dalla fine, sono davvero basse. Valutazioni in corso.

Tanti nomi, molte idee ma al momento nessuna ufficialità - Nel corso di questo mese di calciomercato, in casa Milan sono stati visionati e studiati diversi profili, soprattutto per ciò che concerne il reparto difensivo: Adarabioyo, Bressier, Chalobah, Kiwior, Lenglet e per ultimo Demiral, tutti difensori rivelatisi interessanti per il Milan, senza però chiudere nessuno di questi nomi, per diversi aspetti, sia economici che tecnici.

Gabbia e Terracciano

Sbarcato a Milano dopo la breve ma positiva esperienza in Spagna al Villareal, Matteo Gabbia è tornato alla base nei primi giorni di gennaio, soprattutto per tamponare così, almeno in parte, la grande emergenza del Milan per quanto riguarda il pacchetto difensivo, con gli infortuni di Tomori, Thiaw e Kalulu, tutti e tre pronti per il rientro tra febbraio e marzo. A meno di novità dell'ultimo minuto, ricordiamo che il calciomercato in Italia terminerà domani alle 20:00 e finora l'unico acquisto effettuato dalla dirigenza rossonera ha il nome di Filippo Terracciano, legato al Milan per i prossimi 4 anni e mezzo. Il jolly difensivo è arrivato a Milano a titolo definitivo dall'Hellas Verona per 4,5 milioni di euro più bonus.

I nomi in uscita

Come già riportato anche dal nostro sito, non è ancora finita per quanto riguarda il possibile passaggio di Marco Pellegrino in prestito alla Salernitana. Infatti, dopo un primo “no” della FIFA alla deroga sui tre cambi di maglia in una stagione, i dirigenti e i legali rossoneri sono rimasti in contatto con l’organismo mondiale del calcio per trovare una soluzione, seguiranno quindi aggiornamenti. Anche Chaka Traorè potrebbe lasciare, in prestito, il Milan: infatti, il giovane rossonero è vicino al trasferimento in prestito secco fino al termine di questa annata al Losanna, formazione che milita in Super League, la prima divisione del campionato svizzero.