Oggi coppa e Serie A, Repubblica: "Il calcio litiga sui rinvii"

Il calcio occupa un posto importante nella prima pagina di oggi de La Repubblica, come si evince dal titolo presente in taglio alto e di seguito riportato: "Oggi coppa e Serie A: il calcio litiga sui rinvii". Giornata ricca di partite quella di oggi: spicca Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. L'andata è finita 1-1, chi si aggiudica il derby affronterà la vincente tra Bologna ed Empoli nell'ultimo atto della manifestazione.

In campo anche la Serie A, mandando in scena le 4 partite valide per la 33^ giornata inizialmente in programma per lunedì e poi rinviate per la morte di Papa Francesco. Tutte e 4 saranno di scena alle 18.30: la Fiorentina in trasferta a Cagliari, la Lazio a Genova contro il Genoa, il Torino contro l'Udinese e infine la Juventus a Parma.

Non sono mancate le polemiche per questi 4 rinvii, così come quello del turno successivo in programma nel weekend. Le 3 partite originariamente fissate per sabato, rinviate per la giornata di lutto nazionale dovuta ai funerali del Papa, si giocheranno tra domenica e lunedì. Tanti cambi di decisione e di date - con annesse polemiche - soprattutto per quanto riguarda Inter-Roma: alla fine, verrà disputata domenica alle 15.00.