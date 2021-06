Oggi esami più approfonditi per Christian Eriksen: i medici vogliono capire le cause dell'aritmia

Tramite Sky Sport arrivano nuovi ed ulteriori aggiornamenti su Christian Eriksen, calciatore ancora ricoverato al Rigshospitalet di Copenaghen dopo l'arresto cardiaco durante la sfida della Danimarca con la Finlandia. Per l'emittente nella giornata di oggi il giocatore sarà sottoposto ad altri esami, ben più approfonditi e quindi più significativi rispetto a quelli delle scorse ore. Tramite i nuovi test infatti potrebbero arrivare risposte su ciò che è accaduto in campo al giocatore. Per il momento sappiamo che Eriksen è stato colpito da un'aritmia, ma i motivi e cosa l'abbia provocata non sono ancora noti. I medici, a prescindere dal suo possibile e comunque futuro rientro in campo, vogliono capire cause e motivazioni del problema cardiaco per evitare che possa risuccedere.