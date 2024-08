Oggi finalmente Royal a Milano, a giugno il brasiliano ammetteva: "Gratificante che il Milan mi segua"

Emerson Royal stasera sarà finalmente a Milano, pronto ad iniziare la sua avventura in rossonero dopo mesi di trattative tra club. Già da fine giugno era noto l'interesse del Milan per il brasiliano, che non aveva mai nascosto il suo desiderio di vestire la maglia del Diavolo, come dimostrano le sue parole al canale youtube di Andre Hernan del 23 giugno:

"Come me la cavo con l'italiano? Ho già lavorato con Conte che parlava italiano (ride, ndr). La verità è che non c'è ancora nulla di definito. Ovviamente, so che il Milan è in contatto con il Tottenham, hanno chiesto informazioni su di me. Per me è molto gratificante perché nel Milan hanno giocato tanti giocatori brasiliani. Aspettiamo e vediamo cosa succederà. Quella del Milan è una maglia molto importante e pesante. Sapere che squadre del genere mi stanno seguendo mi rende molto felice".