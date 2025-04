Oggi il 32° incontro tra Milan e Gasperini: il bilancio complessivo

vedi letture

Domani saranno per la prima volta faccia a faccia in Serie A gli allenatori Sergio Conceiçao, Milan, e Gian Piero Gasperini, Atalanta. Prima di questo turno, infatti, rossonero e nerazzurro mai erano stati avversari nel Belpaese.

Di riflesso quello del Meazza rappresenterà l’esordio per gli incroci fra l’allenatore portoghese e il club orobico.

L’italiano, al contrario, ha testato le sue idee di calcio contro la compagine meneghina già per 31 volte nel massimo torneo nostrano. Il bilancio è, praticamente, in equilibrio. Con un leggerissimo vantaggio per il club rossonero. Perché contiamo 10 successi per le squadre di Gasperini, altrettanti segni X, 11 vittorie per il Diavolo.

Negli ultimi 3 incroci l’Atalanta di Gasperini ha sempre fatto punti (2V – 1X).

Non si tratta però della più lunga serie OK in Serie A di una squadra di Gasperini contro il Milan. Fra la stagione 2016-2017 e il girone d’andata di quella 2018-2019, infatti, sempre la Dea centrò 1 successo e 4 pareggi consecutivamente.

PS: 83 reti, fra fatte e subite, in 31 match significa che gli scontri diretti fra l’allenatore originario di Grugliasco e i rossoneri viaggiano a una media di poco superiore i 2,6 gol ogni novanta minuti (più recuperi vari). E all’andata, non a caso, Atalanta-Milan terminò con un punteggio di 2-1 che premiò i giocatori in casacca nerazzurra (col classico centro dell’ex: De Ketelaere).

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E IL MILAN IN CAMPIONATO

10 vittorie Gasperini

10 pareggi

11 vittorie Milan

41 gol fatti dalle squadre di Gasperini

42 gol fatti dal Milan