Oggi in tribuna ci sarà il CT Gattuso: per Ricci c'è l'ultimo treno azzurro
Come contro la Fiorentina e il Pisa, anche questa sera contro l'Atalanta Samuele Ricci partirà titolare nel trio di centrocampo del Milan. Il centrocampista italiano dovrà mandare un segnale forte non solo a Massimiliano Allegri, ma anche al Commissario Tecnico della Nazionale italiana Gennaro Gattuso, che questa sera seguirà Atalanta-Milan dalla tribuna.
Ricci avrà dunque possibilità di splendere sotto gli occhi dell'allenatore dell'Italia, che in occasione delle ultime soste non l'ha proprio preso in considerazione, lui che con Spalletti era uno dei perni della mediana tricolore.
