Oggi l'inaugurazione del nuovo Milan Store, presenti anche Fonseca, Tomori, Chukwueze ed altri giocatori

vedi letture

Nella giornata di ieri il Milan ha annunciato una serie di eventi ed iniziative per celebrare il 125esimo compleanno del Club. Tra questi, anche l'apertura di un nuovo Milan Store in città. Situato in via Dante, il nuovo flagship store verrà inaugurato questo pomeriggio alla presenza dell'allenatore della Prima Squadra Paulo Fonseca, dei calciatori della Prima Squadra Davide Calabria, Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e della calciatrice della Prima Squadra Femminile Christy Grimshaw.

Questa è solo una delle iniziative pensate dal Club per celebrare i propri 125 anni di storia. Clicca qui per leggere tutto quello organizzato per l'occasione.