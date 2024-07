Oggi la prima partita del Milan di Fonseca: c'è l'amichevole a Vienna

Il programma estivo del Milan non è ancora completo, ma ci sono già alcuni appuntamenti ufficiali: oggi, 20 luglio, i rossoneri saranno impegnati a Vienna contro il Rapid, mentre tra fine luglio e i primi di agosto il Diavolo giocherà tre partite negli Stati Uniti contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. La seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi si giocherà invece a San Siro il 13 agosto e verrà conteso dai rossoneri e dal Monza del neo tecnico Alessandro Nesta. Per quanto riguarda il consueto raduno di Milanello, sarà l'8 luglio. Sono stati resi noti gli orari delle amichevoli americane, qui riportati con il fuso italiano.

Questo, dunque, il parziale programma estivo del Milan:

20 luglio: Rapid Vienna-Milan a Vienna

28 luglio, ore 00.00: Milan-Manchester City a New York City

1° agosto, ore 02.30: Milan-Real Madrid a Chicago

7 agosto, ore 01.30: Milan-Barcellona a Baltimora

13 agosto: Milan-Monza a San Siro (Trofeo Silvio Berlusconi, II edizione)

I PRECEDENTI DI RAPID VIENNA-MILAN

Fra le due squadre ci sono 7 precedenti in gare ufficiali con un bilancio che sorride ai rossoneri, che hanno vinto in ben 4 occasioni, contro i 2 pareggi e 1 sola sconfitta. L’ultima gara ufficiale risale agli ottavi di finale della Coppe delle Coppe 1973-1974 quando il Milan vinse in trasferta per 2 a 0 grazie alla doppietta di Bigon.

Fra le due squadre si sono giocate anche 2 amichevoli: la prima risale addirittura a ben 99 anni fa, quando il 6 gennaio 1925 il match finì con un pirotecnico 4 a 4. Il Milan di Pozzo trovò la rete con Ostromann, Santagostino e una doppietta di Cevenini, mentre per gli austrici le marcature portarono la firma di Weselik, Wesely e due volte Uridil.

La seconda e ultima amichevole si giocò il 14 maggio 1952 a Liegi e il match finì 2 a 1 in favore degli austriaci. Per i rossoneri, allenati dall’ungherese Czeizler, in rete andò Nordalh per il provvisorio 1-1 (vantaggio austriaco dopo 2’ con Dienst) prima del goal vittoria firmato da Probst nel finale.