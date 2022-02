Oggi Milan-Lazio, possibile esordio per Marko Lazetic?

Questa sera, ore 21:00, il Milan scenderà in campo contro la Lazio in un match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Gara secca, che mister Pioli vuole assolutamente affrontare con la migliore formazione a disposizione: ecco perché rispetto al derby di sabato ci saranno pochi cambi. La speranza dei tifosi è quella di poter rivedere in campo Ante Rebic e Fikayo Tomori: è molto probabile che i due possano trovare minutaggio a gara in corso. Un altro giocatore che potrebbe subentrare, trovando così l'esordio con la maglia rossonera, è Marko Lazetic. Il giovanissimo attaccante serbo, arrivato a gennaio dalla Stella Rossa, è al momento l'unica alternativa ad Olivier Giroud: contando anche che domenica a pranzo ci sarà l'importante match di Serie A contro la Samp è probabile immaginare come Pioli possa far rifiatare il francese nella ripresa, dando così spazio anche al numero 22. Il tutto ovviamente dipenderà anche dall'andamento della sfida contro i biancocelesti.