Oggi Milan-Udinese: dove vederla in diretta TV, streaming e MilanNews.it

Oggi Milan-Udinese: dove vederla in diretta TV, streaming

Dopo la seconda sosta per gli impegni delle Nazionali, il Milan di Fonseca torna finalmente in campo questa sera alle 18.00 contro l'Udinese. Per i rossoneri, quello di quest'oggi sarà un test molto importante per archiviare le due sconfitte di fila accadute tra Leverkusen e Fiorentina. Una vittoria che darebbe una nuova scossa a un ambiente, quello milanista sempre in cerca di continui stimoli e risposte. La sfida tra Milan e Udinese dunque sarà visibile su DAZN e DAZN 1 (214 Sky) oltre che disponibile azione per azione nel live testuale di MilanNews.it.

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE

Data: sabato 19 ottobre 2024

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it