Oggi Torino-Milan, in avanti spazio a Gimenez: El Bebote potrebbe conquistare l'ennesimo record

Dopo la grande delusione in Champions League contro il Feyenoord, il Milan è chiamato nuovamente a reagire in Serie A. Quest'oggi la delicata trasferta in Piemonte in casa del Torino di Vanoli, alla disperata ricerca di punti utili per il proprio percorso in campionato.

Ancora El Bebote

Dopo i gol contro Empoli ed Hellas Verona, Santiago Giménez potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a segnare in ciascuna delle sue prime tre presenze assolute di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, tra quelli alla loro stagione di debutto nella competizione.