Ceccarini: "Fino a quando non ci sarà la scelta finale sul ds sarà difficile capire quale profilo verrà valutato anche come allenatore"

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, si è così espresso sul Milan nel suo editoriale domenicale: "La questione direttore sportivo è ancora aperta. Fino a quando non ci sarà la scelta finale sarà difficile capire quale profilo verrà valutato anche come allenatore. Le ipotesi perònon mancano. L’idea è quella di prendere un tecnico di alto profilo. Il ritorno di Allegri è una soluzione anche se al momento non ci sono certezze. Un altro nome da non sottovalutare è Sarri, reduce dall’esperienza con la Lazio e ormai pronto a ripartire per un progetto interessante. Ancelotti che, con ogni probabilità lascerà il Real Madrid a fine stagione, allo stato attuale è solo una suggestione".

IL MAGGIO DEL MILAN

Il mese di maggio sarà determinante per il Milan, non solo a livello sportivo ma anche dirigenziale. Adesso tutte le energie sono ovviamente focalizzate sulla finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio a Roma contro il Bologna, sfida che Sergio Conceiçao e calciatori vogliono (e devono) vincere per rendere meno amara una stagione che ha regalato più delusioni che gioie.

Inevitabilmente questo ritarda ulteriormente la scelta del nuovo direttore sportivo, che comunque il board rossonero punta a fare entro la fine di questo mese, così da mettersi nelle condizioni di poter cominciare a programmare la prossima stagione. Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che il nome sono sempre i soliti: Igli Tare e Tony D'Amico, con quest'ultimo che verrà corteggiato da l'ad rossonero Giorgio Furlani fino a quando il diretto interessato, e l'Atalanta, non gli rifilerà il "no" definitivo.

Oltre a convincere i nomi in questione, sarà necessario che vi sia una certa unità di intenti all'interno del management di via Aldo Rossi: Gerry Cardinale, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic, per forza di cose, dovranno far convergere le rispettive idee verso una unica direzione. Operazione non semplice considerando i movimenti degli ultimi mesi.

Inotlre, l'opzione di non intervenire sul lato dirigenziale non inserendo alcuna figura nuova all'interno dell'organigramma dirigenziale è l'ultima in ordine di preferenza dalle parti di via Aldo Rossi, e quindi questo lascia intendere che un nuovo direttore sportivo ci sarà (forse). Nel frattempo il tempo scorre, è c'è il serio rischio che il Milan possa registrare un importante ritardo sulla tabella di marcia rispetto alle avversarie.