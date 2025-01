Okafor, la "trasferta" è già finita: Noah è rientrato a Milano. Il video

La "trasferta" tedesca di Noah Okafor è già finita. L'attaccante svizzero di proprietà del Milan era partito ieri alla volta di Lipsia dove tra ieri e oggi avrebbe dovuto firmare il suo contratto con la squadra della Red Bull: secondo le indiscrezioni era stato trovato l'accordo per un passaggio in prestito con diritto di riscatto. L'elvetico aveva già salutato anche il club con delle dichiarazioni prima di salire sull'aereo: "Nella vita non si sa mai, magari ci rivedremo. Per me è stata la scelta migliore. Grazie ai tifosi del Milan, lascio un posto che sarà per sempre nel mio cuore”.

Oggi l'intoppo: la trattativa è saltata. Dalla Germania dicono per motivi legati alle visite mediche ma secondo quanto raccolto da MilanNews.it ci sarebbero motivi anche di natura economica: LEGGI QUI. Intanto in questi minuti Noah Okafor è atterrato nuovamente a Milano: al momento l'operazione è saltata. Il video dell'account X di Amazing Sport:

