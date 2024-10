Okafor vice Leao? Lo svizzero precisa: "Posso giocare anche a destra e come centravanti"

Noah Okafor commenta ai microfoni di Sky la vittoria del Milan contro il Brugge. Ecco le parole dello svizzero, autore dell'assist per il 2-1 di Reijnders.

Quant'è difficile giocare nello stesso ruolo di Leao?

"Posso giocare esterno alto a sinistra, a destra, ma anche centravanti o nelle due punte. Non guardo dove giocare, siamo una squadra e io devo farmi trovare pronto in ogni partita e se l'allenatore ha bisogno di me sono qui".