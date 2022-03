Olanda-Danimarca, Eriksen torna al gol dopo 9 mesi dal problema al cuore

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La fine di un incubo. Christian Eriksen torna a vestire la maglia della Nazionale e trova addirittura il gol dopo due minuti dal suo ingresso in campo. Partito dalla panchina nell’amichevole contro l’Olanda, il fantasista ex Inter ha trovato la rete del 3-2 che ha permesso ai danesi di tornare in partita. Un gol liberatorio dopo l’incubo vissuto dal calciatore ex Inter la scorsa estate, con l’arresto cardiaco che quasi gli costò la vita in campo e il rischio di dover abbandonare per sempre il calcio giocato.