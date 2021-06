La Costa d’Avorio ha convocato Kessie per le Olimpiadi di Tokyo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Franck scenderà in campo il 22 luglio contro l’Arabia Saudita, il 25 contro il Brasile e il 28 con la Germania. Gli eventuali quarti di finale lo vedranno in campo dal 31 luglio (la Serie A comincerà il 22 agosto).