Olivier Giroud e quell’episodio nel finale di Milan-Cagliari

Dopo la doppietta rifilata al Cagliari di Semplici, Olivier Giroud si è legato affettuosamente alla maglia che ha indossato nel match di San Siro. Come raccontato dai colleghi di DAZN, infatti, il numero 9 rossonero ha voluto conservare la casacca del primo gol in Serie A, anche a costo di non regalarla ai tifosi presenti sopra il tunnel che conduce agli spogliatoi. Al momento della sua uscita dal campo, il bomber francese è stato richiamato dall'attenzione dei fan, che lo invitavano a lanciare la maglietta. La risposta, però, è stata negativa, con tanto di scuse ("È la prima, scusate", ndr). L'attaccante ex-Chelsea ha comunque raccolto tanti applausi dopo questo gesto che ha esplicitato il suo attaccamento al valore della maglia.