Olympiacos, Podence sfida il Milan: "Ambiente caldo, notte storica"

Intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante dell'Olympiacos Daniel Podence ha parlato della sfida contro il Milan di domani, decisiva per il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League: "Il Milan è una grande forza, sarà una serata importante. Giocheremo per vincere, sarà una notte storica. L'atmosfera sarà sicuramente calda, sarà una motivazione in più per noi".