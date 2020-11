On this day - 05/11/1989: Milan-Juventus 3-2, una grande rimonta rossonera

Esattamente 31 anni fa il Milan di Arrigo Sacchi vinceva un'indimenticabile partita di campionato con la Juventus. Questa partita, in particolare, è da ricordare per rimonta rossonera: il Milan, infatti passò in vantaggio con Basten salvo farsi rimontare dalla Juventus con i gol di De Agostini e Schillaci. La controrimonta rossonera arrivò nel finale di partita con le reti di Donadoni e Van Basten.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">From 1-2 to 3-2 🆚 Juve in 1989<br>Beating Juve is always great, doing so in an epic comeback is even better <br><br>Una vittoria che vale doppio contro la Juve in rimonta <a href="https://twitter.com/hashtag/OnThisDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OnThisDay</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/dPUjLewLiV">pic.twitter.com/dPUjLewLiV</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1324343209233965058?ref_src=twsrc%5Etfw">November 5, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>