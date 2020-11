Esattamente 21 anni fa il Milan di Alberto Zaccheroni vinceva a San siro contro il Venezia per 3-0. Questa partita, in particolare, è da ricordare per l'ultimo gol di Weah in rossonero: l'ex numero 9 rossonero siglò il secondo gol di quella partita. Gli altri due furono messi a segno da Bierhoff e Orlandini. In rossonero Weah mise a segno 58 gol in 147 partite.