On this day - 10 anni fa il Milan acquistava Mark van Bommel

Esattamente 10 anni fa il Milan di Berlusconi e Galliani regalava ai tifosi rossoneri un colpo importante per alcuni degli ultimi successi rossoneri. Dal Bayern Monaco, infatti, arrivava Mark Van Bommel che diede un grandissimo contributo al Milan per la conquista del successivo scudetto. In rossonero giocò 50 partite segnando 0 gol ma vincendo uno scudetto e una Supercoppa Italiana.