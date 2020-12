On this day - 12/12/04, Milan-Fiorentina 6-0: la tennistica vittoria rossonera sui Viola

Esattamente 16 anni fa il Milan registrava una vittoria tennistica sulla Fiorentina a San Siro. I rossoneri dell'epoca erano una squadra incredibile e partite come quelle con i toscani lo evidenziavano in maniera netta. Alle 15.00 del 12 dicembre 2004, i rossoneri misero a segno 6 reti e una prestazione incredibile che restò nelle menti dei tifosi del Milan. Oltre all'autogol di Chiellini, per il Milan andarono a segno Crespo e le due doppiette di Seedorf e Shevchenko.